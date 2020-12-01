立會因應疫情　大會及各事務委員會縮短議程

新冠肺炎疫情第4波在本港大爆發，政府日前宣布再收緊防疫措施，包括所有公務員明（2日）起在家工作。立法會大會原定於晚上七點鐘休會，但因應疫情關係，明天及下周三（9日）的大會將會縮短議程。在完成審議提交立法會省覽的文件、質詢、政府法案，及延展附屬法例修訂期限的擬議決議案4個議程後將會休會。至於明天會議處理的2項不擬具立法效力的議員議案，將於日後的立法會會議處理。

財委會主席陳健波亦指，因為疫情嚴峻，故贊同立法會或其他事務委員會壓縮議程及只討論重要事項。而財會審議完明日大嶼計劃前期研究撥款後，亦會考慮縮減開會時間或次數，以減低開會所需的人手及配合防疫需要。

據了解，有資深建制派議員指疫情嚴峻，故提出壓縮各事務委員會的議程，或只審議較重要事項。經磋商後，建制派認為有必要減少立法會開會次數，各事務委員會主席將陸續收到通知需減少委員會的開會時間或次數，以配合防疫需要。隨立法會大會只處理延展議案，有指內務委員會有意刪減議程，以避免長時間的人群聚集及減少立法會所需人手。

衞生事務委員會主席葛珮帆指，秘書處曾向各事務委員會建議減少開會時間。她指現時疫情嚴重，各委員會主席仍在考慮減少開會時間，亦有可能直接取消會議，惟相關事宜仍在討論當中，稱建制派意見一致後會再作決定。有建制派議員指，緊隨明日大嶼計劃前期研究撥款後的「跨越2030年的鐵路策略性研究」並沒有迫切需要在本立法年度內通過，立法會秘書處曾提供意見指財會往年審議時間較短，加上疫情嚴峻，故希望陳健波考慮縮減開會時間。

另外，教育事務委員會秘會今日傍晚亦通知委員，鑑於疫情愈趨嚴‍峻，事‍務委員會主席梁美芬決定取消原定於本月12日舉行的特別會議，並將另定日期舉行。