私下轉介病人涉行為失當　明愛醫生辯稱病人有知情權

醫院管理局轄下明愛醫院前副顧問醫生邱承建，涉嫌串同曾在該院工作的醫生兄弟朱東麒和朱東恒，將逾60名醫管局病人非法轉介到他們的私家眼科診所。3名醫生被控串謀犯公職人員行為失當罪，邱同時被指盜取醫管局藥物。法庭早前裁定案件表證成立，邱今日(1日)自辯時供稱，當時認為公立醫院醫生可向病人提供私家醫生資料，亦有責任向病人提供充足資訊，以協助病人作出治療決定。

邱承建承認，在明愛醫院任職時，曾向病人提供另外兩名被告及其他私家醫生的名字，他認為當時於公立醫院可以這樣做，並指病人有法律賦予的知情權，以知悉一切資訊來選擇如何治療，而且醫生專業守則也規定需向病人提供一切治療資訊，而他從不知道公立醫院是禁止醫生提供私家醫生名字予病人。

邱指據醫委會的專業守則，醫生要給予病人充足資訊，若他建議病人尋求私家醫生治療或病人有需要時，醫生需給予充足資訊，如提供私人醫生資歷、收費、聯絡方法等，否則病人不懂如何選擇，就如「掟一個唔識游水嘅人落水」。

邱又指不論是公立或私家醫生，亦需遵守該專業守則，更稱公立醫院不許醫生提供私家醫生資料予病人，是「對病人一啲都唔公道，會令佢黎到（公立醫院）同私家比較係低人一等，呢啲係基本權利」。

他強調專業守則中沒有列明公立醫生不能轉介病人予私家醫生，且若醫管局的守則與醫委會守則出現衝突時，「應該跟醫委會出嘅守則」。

邱並指作為前線醫生很繁忙，不會每封電郵也閱讀，只會看部門所發的電郵，故他並無留意有新指引出現，直至他在2016年被捕後，才於內聯網找到相關的指引。