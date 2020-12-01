工會揭強積金十大弊端　促盡快取消對沖

強積金制度推行20載，惟對沖等機制向來為人詬病，被指不斷蠶食打工仔累積供款。有工會今（1日）提出強積金10項問題，包括回報不報值、容許對沖、收費偏高及金融機構食利嚴重等，批評港府若不為強積金及退休保障「動手術」，強政勵治終會淪為笑話。工會建議，當局應盡快落實取消對沖、以僱員為本統籌戶口管理、以及引入按表現收費的真正市場機制，以解決收費無王管的問題。

工聯會權益委員副主任、勞顧會勞方代表鄧家彪指出，強積金欠保證合理回報機制，是私營強積金的根本性弊病，部分欠缺投資經驗的打工仔更形容為「強蝕金」，建議當局委託金管局旗下的公營公司成為公共受託人，並提供可追及通脹的投資產品。他續指，強積金容許對沖，遣散費更可能把半份強積金「對沖得乾乾淨淨」，估計今年對沖金額創逾60億港元新高，不但令強積金淪為僱主儲錢撥備區的工具，而僱員的退休保障亦打了一個大折扣。

他又提到本地打工仔頻繁轉工，身兼多職是常事，惟強積金設計僅便利僱主，由僱主選擇計劃，導致一名打工仔或持有多個戶口，難以管理及發揮效益，促當局落實以僱員為本統籌戶口管理。鄧又指，強積金由僱主選擇受託人，惟僱主沒有誘因為僱員監督受託人表現，當局亦不過問有關收費和表現，監管缺位不問責，令積金無論賺蝕，機構亦可照收費，批評政府盲目信奉市場運行，令其管治失敗。

鄧建議，政府應成為受託人的監管者，並設立收費審批權，要求受託人提交翌年收費預算，或引入按表現收費的真正市場機制，以解決推薦人無王管問題。