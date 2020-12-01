律政司放生高空擲寵物狂徒被指違法　倖存貓新主人提司法覆核

深井豪景花園今年情人節發生動物兇案，30隻動物被人從高處拋下，其中18隻不治斃命，餘下12隻亦重傷。事後警方雖然拘捕兩名懷疑與案有關男子，但律政司卻在事發6個多月後，決定不提出起訴，引起社會各界反響。其中一隻受傷貓隻的新主人，昨日（11月30日）入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒發聲明，裁定刑事檢控專員不檢控的決定不合法和不合理，而且違反《基本法》和公眾的合理期望，須予撤銷。

本案申請人彭樂詩（譯音），答辯人刑事檢控專員。申請人表示，律政司是在今年9月2日宣布因證據不足定罪，決定不起訴兩名被捕人士。而申請人則在9月3日到愛護動物協會領養一隻雄貓，並為牠取名Potter。她在辦手續時知道Potter是拋動物落街事件的倖存者。申請人認為，她作為受害動物的主人，已符合法律中受害人的定義，有足夠的利害關係提出今次訴訟。

申請人指出，雖然《基本法》列明律政司的刑事檢察工作不受任何干涉，不過上訴庭已有案例指出，在特殊情況下，法院是有權審議覆核律政司司長行使檢控之權力。申請人表示由於動物不懂為自己權益作申訴，因此較易受到損害，此點已足夠特殊容許法庭插手。

申請人表示，刑事檢控專員在決定不對一宗案件提出檢控時，是有責任將交代有關決定，尤其是本案的受害者並非人類，就更有必要向關注者交代。

本案涉及違反《防止殘酷對待動物條例》的罪行，屬於專由裁判法院審理的簡易程序罪行，有6個月的檢控期限，但律政司卻在事後超過6個月期間後才宣布不提控，令關注事件的個人或團體無法採取跟進行動。此舉是違反律政司的《檢控守則》，亦違反公眾對律政司會遵從守則的合理期望。

而公眾不能在檢控期限前採取行動，亦剝奪了他們獲《基本法》保障的、向法院提出訴訟的權利。基於上述理由，申請人請求法庭裁定刑事檢控專員的決定違法。