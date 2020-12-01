中小學生明起留家等過聖誕　家長憂停課太多致成績退步

香港新冠肺炎疫情嚴峻，全港中小學將於明日(2日)起暫停面授課堂及校內活動，學生可提早在家等放聖誕及新年假。東網記者今(1日)到油麻地一間小學視察，不少家長表示疫情嚴峻，停課是好的安排，惟有家長擔心學生今學年停課日子較多，導致難以跟上學習進度而成績退步。

黃女士指現時疫情嚴重，女兒上學時會更擔心，故對停課表示支持。自己雖有特別提醒女兒戴好口罩、勤洗手，但畢竟只是小一生，自理能力有限，還是在家自己照顧比較安心。惟她亦擔心女兒在家學習容易分心，難以跟上學校的進度，不過校方也有作出調整，遷就學生。

麥先生也表示擔心就讀小一的兒子頻頻停課、復課，基礎會打得不好，表示會花更多時間伴讀。不過認為兒子假期後適應校園生活不會有困難，認為小朋友適應力較強。

由於小六及中六生需要準備呈分試及公開考試，教育局允學校按需安排有關學生回校考呈分試，而須於本學年參與海外公開考試的中六班級也可以回校上課，以半日制形式進行考試或上課。

家長周女士表示，就讀小六的兒子前幾日已考呈分試，所以明起不用回校上課或考試。她形容疫情嚴重「唔返好過」，由於兒子已「大個」，在家上課可自己處理功課，不用時常督促，惟近月因上課安排不穩定，導致成績有些微退步。

另一家長黎太則表示，學校前幾日已提供不少支援，有一系列停課指引和時間表，如提醒家長回校取功課等，自己又全職照顧女兒，所以不太擔心停課影響進度。就讀小一的黎同學則對停課感不開心，因假期會思念同學們，自己亦想返學。