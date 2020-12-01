防疫禁令明起收緊　體育場所僅可「2人足球」

明日起體育場所限最多2人一組運動，即只可進行「2人足球」。

本港新冠肺炎有惡化迹象，政府明日(2日)起收緊一系列防疫措施，包括禁聚令收緊至2人、晚市堂食最多至10時、主題公園、戲院、卡拉OK等均要再關閉兩星期，就連體育場所亦限最多2人一組運動，即只得進行「2人足球、2人籃球」，觀眾席亦必須關閉，而除了飲食、淋浴、戶外運動外，其他時間均要戴口罩。

根據政府公布的進一步收緊社交距離措施，列出明日凌晨起，禁聚令由4人變成最多2人，食肆回復最多2人一桌，晚上10時後不准堂食；遊戲機中心、娛樂場所、主題公園、卡拉OK、麻雀館、泳池及戲院亦要關閉，政府的表演場所只可用作排練或線上表演。

至於繼續可以開放的場所包括健身中心、體育處所，不可以超過2人一組，美容院及按摩院同樣可如常開放，但處所須強制提供「安心出行」二維碼，讓市民記錄行蹤。

另外，政府關注即使表列處所關閉，亦會有人轉至私人地方聚集，如私人遊艇派對或唱歌跳舞等，政府會設立設篤灰熱線，鼓勵市民舉報各式各樣違規行為。政府又預告，違反防疫禁令的2,000港元定額罰款將會倍增，但增幅仍未公布。