死因庭播放閉路電視片段　現閃光疑是周梓樂墮樓時反射

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（1日）繼續，死因庭播放一系列閉路電視片段，地點包括富康花園及尚德邨停車場各層，以重組當晚梓樂的行蹤。閉路電視最後顯示梓樂獨自走上停車場3樓，卻拍攝不到他出事的情況，只見停車場2樓的半空有一道閃光出現。該道閃光被認為是梓樂墮樓時反射出來，死因庭之後會傳召專家證人以詳加分析。

科大學生會成員梁銘軒供稱，當晚他於宿舍休息時，收到同學的通知，指有一名科大學生出事，正被送往伊利沙伯醫院搶救，並收到一張學生證的照片，顯示傷者身份是周梓樂。他隨即聯絡星火同盟以安排向梓樂的法律支援，並趕往醫院。梁看見病床上的梓樂時，對方的頭部變形、臉上有瘀血、腦部腫脹，已經認不出是梓樂學生照上的容貌。

偵緝警員魏冠傑則供稱，他負責處理停車場和富康花園的閉路電視片段。片段可見，11月3日晚上11時45分是梓樂離家的時間，至翌日凌晨0時20分，梓樂獨自一人行經富康花園的天橋，進入停車場2樓。約20分鐘後，警方於唐俊街發射催淚彈，梓樂則逗留在停車場2樓近寶康路的一端。

閉路電視最後拍攝到梓樂的蹤影是凌晨1時01分，他獨自走往停車場3樓，不足一分鐘後，就有一道光芒於停車場2樓的半空閃現。魏表示，梓樂當晚步伐正常，獨自活動，並不時觀察四周和看手機，而出事前沒有人尾隨梓樂或與他打鬥，亦沒有人在停車場3樓逗留。