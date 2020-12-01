食肆明起晚上10時後不得堂食　業界料生意額減6至7成

新冠肺炎疫情反彈，港府明日（2日）凌晨起收緊防疫措施，食肆堂食時間縮短2小時，晚上10時後不得堂食，並由4人一枱收緊至2人一枱，維持50%入座率，為期兩周。有業界代表今（1日）指出，12月屬飲食業旺季，保守估計收緊措施落實後，業界生意會較現時急跌60%至70%，形容對飲食業來說是嚴重風暴。

稻苗學會主席徐汶緯在一個電台節目表示，政府收緊防疫措施對業界打擊很大，預料保就業計劃上月底完結後，業界將面對嚴重風暴。他指出，根據過往經驗，每一波疫情均需約2至3個月才可控制，業界對本月生意額已不抱期望，冀第四波疫情在農曆新年前完結，讓市民可安心過新年。

至於港府早前提出將設立違規舉報熱線，徐亦表失望，認為此舉分裂飲食業界與社會及政府，強調業界已不斷加強防疫措施，包括進行病毒檢測及設立執枱專員等。他又提到，個別同業雖會違反規定，但實際上大部分均守規矩，亦已設立嚴謹的防疫措施，認為毋須設立熱線標籤業界。