年輕示威者或可接受警司警誡　議員憂「愛佢變咗害佢」

反修例示威暫告緩和，保安局官員表示，留意到有年輕人在示威中是「畀其他人嘅壓力迫去」，或是「唔去會被排斥」，故認為給予他們警司警誡或簽保守行為，可讓他們有「改過自新」的機會。但有議員擔心「愛佢變咗害佢」，令年輕人被有心人利用。

保安事務委員會今(12月1日)舉行會議，保安局官員指，自《港區國安法》實施以來，扭轉了社會在過去一年多以來的亂局，市民毋須擔心再有暴力事件在身邊出現，但強調社會中仍有安全風險，未來會加強宣傳，向各界介紹國安法。

議員麥美娟表示，施政報告中提到，讓在反修例示威中被捕的特定年輕人獲「警司警誡、簽保守行為」機會，或有機會「愛佢變咗害佢」，令年輕人認為只要年輕便不用負責，甚至有機會讓年輕人變成「畀人利用的工具」。

保安局官員回應指，在推出任何的政策時，除考慮該年輕人有改過自新的機會外，亦要傳遞守法的意識，選擇以警司警誡處理的年輕人，會有一系統的考慮因素，包括其所犯的事並不是嚴重罪行。

他又指，個人留意到兩種情況，包括有年輕人是在其他人的壓力迫使之下犯事，甚至留意到在該活動上或有成年人，若該年輕人「唔去就會被排斥」，認為在該兩種情況下若事主認錯、有悔意，是「情有可原」。

議員梁美芬提問，警方就警司警誡或簽保守行的青年人，日後會否再有跟進的後續工作？官員回應指，有關的青少年仍在當局的監管範圍，始可進行針對性的監管，而參與警司警誡計劃的青少年，按計劃會有2年時間在警方的監管及誘導之下，把涉事青年轉介予不同的社福組織。

就困擾香港多年的假難民問題，保安局官員指，希望在修例後可以從源頭打擊有關情況，以加快遣返程序、加快入境處及上訴委員會的審核時間。議員葛珮帆要求加快假難民申請司法覆核程序，官員強調會與司法機構討論，但重申法治是香港的基礎，會研究如何加快處理。