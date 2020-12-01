傳今屆工展會取消　廠商會：仍與政府商討安排

受疫情持續影響，政府進一步收緊防疫措施，本地遊、旅遊氣泡等出現變數。有指原定在本月12日起舉行的工展會將會取消，廠商會今(1日)稱現正與政府部門商討合適的安排，暫未有決定。

今屆工展會原定在本月12日至明年1月3日在銅鑼灣維多利亞公園舉行。廠商會發言人指，明白業界正處於十分艱難的時刻，工展會舉辦與否關乎數百展商及近萬名工作人員的生計，但防控疫情亦是關乎整個社會的福祉。為此，廠商會現正加緊跟有關政府部門商討合適的安排，一有消息，將盡快公布。

發言人又指，留意到政府已公布公共娛樂場所由本周三(2日)起，須按照最新的第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》關閉14天，廠商會將盡快交代最新安排。

昨日(11月30日)有廠商向東網記者透露，工展會或會取消，擔心訂單全數被取消，會血本無歸，希望政府再度補貼業界。

疫情下，多個展覽及活動已取消或延期，其中貿發局原定在本月16日在灣仔舉行的書展，亦因疫情而延期至明年7月。