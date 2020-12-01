闖入立會男子獲准保釋　議員憂被告潛逃風險增

東區法院於11月30日批准一名曾於去年7月1日闖入立法會、涉觸犯暴動罪的28歲男子范俊文保釋。有議員質疑裁判官做法增加被告潛逃風險，認為法律上出現錯誤，要求律政司就保釋提出複檢。

身為律師的議員周浩鼎指，法院批出保釋前需要考慮案情是否嚴重，而范俊文涉觸犯暴動罪，認為東區裁判官錢禮未有考慮批准保釋或導致被告有機會潛逃，對錢禮的決定表示質疑。周又稱批准保釋是法律上出錯，有機會令市民認為觸犯嚴重罪行亦有機會保釋，要求律政司就錢禮批准保釋作複檢。

議員葛珮帆指，錢禮批准保釋引起社會嘩然，稱早前12瞞逃事件中，有10人處於保釋階段，其中7人獲錢禮批准保釋。葛認為棄保潛逃有先例，屬於有組織、有安排，錢禮再對觸犯嚴重罪行人士批准保釋是不合情、不合理。葛又稱，有市民投訴錢禮處理反修例案件的手法偏頗，促終審法院首席法官馬道立採取措施，要求錢禮不得再審理與反修例有關的案件。

大批示威者於去年7月1日闖入立法會，被控進入或逗留在會議廳範圍罪的范俊文一直缺席聆訊，直至法庭發出拘捕令。其後，范於11月30日被押解往東區法院，就該項傳票及一項暴動罪應訊。法庭將案件押後至12月10日再訊，期間被告獲准以現金及人事各1萬港元保釋外出，但須守禁足令。