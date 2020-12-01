政府民望低得可憐　不滿意率高達62%　滿意率僅19%

政府民望陷入低谷。根據最新的民意調查結果顯示，受訪者對政府的不滿意程度高達62%，滿意度僅得19%，而對於政策範疇的滿意度方面，維持經濟繁榮及改善民生分別錄得負37%及負41%，是1年來新低。至於政府的防疫表現，不滿意率高達67%。

香港民意研究所於11月23日至26日，訪問1085名市民，結果發現特首林鄭月娥的評分是33.5分，有41%受訪者給予特首零分；反對率是66%；支持率淨值是負45%。而政府的滿意率僅19%；不滿意率高達62%，而滿意度淨值是負43%。至於對政府的信任程度方面，信任率是30%；不信任率下跌12%至49%；信任度淨值是負20%。

對於3項社會狀況的評分，包括民生、政治及經濟均錄得負分，分別是負46分、負50分及負53分。而受訪者對於政府政策範疇的滿意度，包括處理與中央政府的關係、維護人權自由、維持經濟繁榮、推行民主步伐及改善民生方面同樣錄得負分。維持經濟繁榮及改善民生的滿意率淨值分別是負37%及負41%，是自2019年10月以來新低。

新冠肺炎疫情已持續將近1年，惟政府一直以來均被批抗疫不力。對於政府應對疫情的表現，調查機構訪問約2,500名市民，不滿意率高達67%，而滿意率只有22%。