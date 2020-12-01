10月零售業銷貨額再跌8.8%　連跌21個月　第四波疫情料再插一刀

疫情打擊零售表現，政府統計處今(1日)公布今年10月的零售業銷貨額臨時統計數字，估計為274億港元，較去年同月下跌8.8%，跌幅是今年1至10月中最低，雖然仍連跌21個月，但首次跌幅收窄至單位數。各消費類別中，藥物及化妝品跌幅最嚴重，達39.5%，其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物。政府發言人指零售銷售的按年跌幅收窄，反映消費情緒因疫情穩定而好轉，但現時本港迎來第4波疫情，預計零售業生意在短期內會再度轉差。

今年10月的零售業銷貨額臨時統計數字為274億港元，較去年同期下跌8.8%，而今年9月的總銷貨價值較2019年同月下跌12.8%，根據今年1至10月的數字，本月的差距首次回落至單位數字。雖然與去年同期比較，今年首10個月合共的零售業總銷貨價值臨時估計仍下跌27.0%，但算是業界好消息。

在各消費品方面，與去年同期比較，今年10月銷貨額數字中，以藥物及化妝品跌幅最大，有39.5%；其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌26.6%；電器及其他未分類耐用消費品，下跌24.4%。但亦有消費品逆市而升，汽車及汽車零件上升13.1%，另外百貨公司貨品與超級市場貨品的銷貨價值亦分別上升11.7%與2.6%。

政府發言人表示，10月份零售銷售的按年跌幅收窄，反映消費情緒在當月因疫情穩定而好轉。情況改善也部分是由於比較基數較低。發言人指出，本港第4波疫情廣泛並迅速蔓延，或會令零售業的經營環境在短期內再度轉差。