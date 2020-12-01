警員將杏色波鞋說成灰色　認人證供不可靠青年脫堵路罪

去年11月11日香港多區發生警民衝突，期間一名男子涉嫌在路上堆磚塔，因而被控非法集結罪。他否認控罪受審，案件今（1日）在九龍城法院裁決。裁判官梁嘉琪指，對警員辨認被告身份的可靠性存有疑問，故裁定被告罪名不成立。

21歲被告何啟謙，報稱任職售貨員，控罪指他在2019年11月11日，於旺角彌敦道及山東街一帶參與非法集結。

控方案情指，當日凌晨2時許，約50人在現場聚集，警員到場驅散，期間警員看到戴口罩穿灰色波鞋的被告，蹲在路上堆砌磚塔，於是上前作出口頭警告，被告見狀說「有黑警，快啲走」，警員最終將他截停拘捕。

裁判官指出，控方只傳召拘捕被告的警員作證，而本案的主要爭議點，就是被告是否堆砌磚塔的人，關鍵在於警員的可靠性。警員聲稱因為被告穿着灰色波鞋較為特別，故一直專注留意着他。

不過，控辯雙方同意事實卻指，被告當時身穿的波鞋是杏色，而就着這點分歧，主控從沒要求警員澄清，也沒有要求警員明確指出究竟被告穿着的波鞋為何特別。

就着警員聲稱聽見被告說「有黑警，快啲走」，警員同意人群中不少人戴口罩，他主要根據人群的反應，來確認是被告說出該番話。但裁判官認為，當時警方正進行驅散，人群不需要聽到該句說話才四散。

此外，警員與被告之間相隔着10多名同僚，而所謂砌磚塔的行為只維持一至兩秒，警員也沒有清楚交代追捕過程細節，因此法庭無法肯定警員觀察的可靠性，故裁定被告罪名不成立。