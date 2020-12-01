創新科技嘉年華年底網上舉行　城大將展出3項創科展品

受新冠肺炎疫情影響，「創新科技嘉年華2020」將於年底以網上形式舉行，供大眾參與各項創新科技的互動及活動，以了解香港的創科發展。香港城市大學作為活動夥伴之一，將會於嘉年華展出3項創新科技展品，包括「被動式輻射製冷塗層」、「智能地質監測系統結構」及航空管制遊戲「Airliner」。

第一項展品由應屆城大畢業生戴誥航與另外2位同學開發的航空管制遊戲「Airliner」，玩家將在遊戲中擔任航空管制員，於指定時間內指揮飛機及地勤人員，同時避免發生意外。遊戲亦提供世界各地機場、不同天氣或突發情況，以加強遊戲體驗；遊戲適合一般大眾及飛機愛好者體驗航空業的真實情況，並將於明年登陸遊戲平台「Steam」及「Switch」。

第二項為「被動式輻射製冷塗層」，城大能源及環境學院助理教授曹之胤指，被動式輻射製冷器在日間，能反射97%入射太陽光及94%熱輻射至低溫的外太空。另外，製冷器亦能把小型樣板房中的室內空氣溫度降低約攝氏2度，預期能為傳統空調系統節約10%電力消耗。

最後一項為「智能地質監測系統結構」，該校電機工程學系講座教授鍾樹鴻指，系統能追蹤因工程項目的進行所引致的地面情況等影響，亦可執行電子化混合式激光掃描和攝影測量法，自動進行地面沉降監測，提供可與市場常用的傾斜計，而傾斜儀等以收集和記錄測量數據後，再通過網絡基礎設施，將測量數據發送到土木工程項目地盤辦公室，並應用人工智能技術分析所得數據，為項目團隊提供預警以進行保護措施，從而提高監測系統的效能及施工安全性。