接「王Sir」4.4萬元訂單　飲品商送8警署後未獲找數　疑涉冒警

葵青區議員尹兆堅今日(1日)聯同一名飲品代理公司負責人到到葵涌警署報案，指去年8月收到一位自稱警員「王Sir」下單，訂購逾4.4萬港元的飲品送到8間不同警署，惟事後經多番追討仍未能追討有關款項。兩人懷疑有人涉嫌干犯《盜竊罪條例》中欺詐、不付款而離去等罪名，又質疑有人涉嫌冒警或違反《警察通例》。東網正向警方查詢。

負責人阿風(化名)指，去年8月10日收到一名自稱「反黑組王Sir」的訊息，透過WhatsApp訂購大量飲品，總值4.42萬港元，分成10張訂單。阿風表示，自己按訂單要求，於同月15、16、23及27日分別將飲品送到8間不同警署，惟「王Sir」於一個月付款期屆滿後，未有支付有關款項。

阿風指，自己在過去一年透過WhatsApp向對方追討款項不少於10次，但遭對方以各種理由拖延，包括「上頭未批錢」、「近日比較忙未入表格申請」，甚至佯稱「已準備好支票，但因工作繁忙而未能前來交款」等，遂尋求區議員協助。

協助事主的尹兆堅質疑，涉案人士涉嫌干犯《盜竊罪條例》第16A及18C條，即欺詐，及不付款而離去；又懷疑有人冒警，即涉嫌干犯《簡易程序治罪條例》第22條，假冒公職人員或假裝能影響公職人員。兩人到葵涌警署報案，希望警方可秉公辦理，徹查事件，令事主追回應收款項。

消息指，早前有富翁透過一中間人向涉事飲品代理公司訂購飲品，惟該名中間人將有關款項「落格」，強調事主所指的「反黑組王Sir」並不存在，而事件並不涉及任何警務人員。