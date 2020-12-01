單位內搜出白電油玻璃樽　屋内5人連租客遭改控串謀暴動

警方去年10月1日凌晨到灣仔軒尼詩道一個單位搜查，發現白電油、玻璃樽及布條等可疑物品，單位租用人及屋內5人本來被控串謀縱火意圖毀壞罪，但臨開審前被改控串謀暴動及非法集結罪。區院法官沈小民今（1日）批准修改控罪，各人不認罪，案件隨即開審。

案中6名被告為23歲電競選手張浩輝、21歲學生胡凱富、21歲文員陳子斌、25歲文員蘇美莉、17歲學生李盈莉及24歲無業的沈卓勤。他們現被控於去年9月28日至10月1日，在香港串謀他人參與暴動及非法集結。

控方開案陳詞指，去年9月28日及10月1日的示威活動最終都演變成激烈衝突。而在去年10月1日凌晨，警方突擊搜查涉案單位，並在單位的兩間房中發現首5名被告，當時各人正在睡覺。警員其後在各人的背包中找到前線示威者常用物品，包括防毒面具、黑衫、護目鏡、電筒、對講機等，亦在第三被告的背包中找到點火器，及在首被告的銀包中找到購買白電油的收據。

警方其後又在單位找到大量暴力示威者使用的工具，包括對講機，亦找到十數個空樽及打火機、5瓶白電油、100條布條、7個載有伸縮棍、呼吸器等工具的背包。

警方又檢查首5名被告的手提電話，發現首4名被告曾分別頻繁聯絡，其中有人在訊息提及參與活動及帶毛巾，又發現第三被告在社交媒體有製造及使用汽油彈的資訊等，而控方表示不會依賴有關訊息的真確性，只會依賴訊息的存在。另涉案單位則由第6被告透過網上短租平台租用，大廈閉路電視亦拍到其中5名被告數次出入。

控方指單位與示威地點接近，相信單位是為儲存示威物品，及為示威者提供休息的地方，單位內亦有製造汽油彈的材料，而被告知悉該些物品的用途，及他們亦管有一些工具，相信被告參與或準備參與暴動。

辯方指警察入屋後曾喝令：「唔好郁，雙手擺喺頭度，再郁打爆你個頭」，惟當日帶隊搜查的督察黃遠司表示不同意。他又指現場玻璃樽是整齊擺放，否認辯方指可能有人在該處開派對。

控方昨天申請修改控罪時已遭法官炮轟，今天開庭時就因未有準備好一份完整的開案陳詞，再惹法官不滿。法官拒絕控方申請再押後以作整理，直斥：「法庭嘅時間咪俾你咁嘥晒，琴日到而家係一日啊」。