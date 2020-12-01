入境處明起只提供緊急和必須服務。

因應政府實施僱員特別上班安排，入境事務處明日(2日)至本月15日只提供緊急和必需的公共服務，其中涉及旅行證件、身份證、簽證及延期逗留、婚姻登記等的服務皆有影響，涉及居留權的相關服務則正常。入境處呼籲，各申請人透過該處網頁、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請。

入境處又提醒，由於該處只提供緊急和必需的服務，市民親臨該處辦理緊急申請時，可能需等候較長時間。在明日開始，入境處會提供緊急申請及領取香港旅行證件服務、而身份證服務方面只會提供補領身份證，以及年滿11歲及18歲申請領取／換領身份證服務，並須先行預約。

另外，婚姻登記處只會提供處理遞交擬結婚通知書，及在婚姻登記處舉行婚禮的服務。而出生及死亡登記處只會提供出生、或死亡登記服務。此外，為配合政府的規定，所有人士進入該處室內範圍時必需佩戴口罩，以及遵守保持社交距離的措施。

此外，為避免人群聚集，市民應盡量使用網上服務遞交以下有關外籍家庭傭工簽證/延長逗留期限的申請，其中外傭延長逗留期限，與同一僱主續約的外傭及完成現有合約的剩餘期間的外傭，可使用圖中上方位置的二維碼；另外，外傭以訪客身份延長逗留期限，完成/終止僱傭合約但受疫情影響未能返回其原居地的外傭，則可用圖中下方位置的二維碼。