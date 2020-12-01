社署料確診者現金津貼開支約2625萬元　逾5000人受惠

政府早前宣布，會向確診新冠肺炎的人士提供5,000港元的現金津貼。社會福利署回覆指，計及所需的行政開支及備用金後，預計推出相關恩恤津貼的開支為2,625萬港元。換言之，若撇除行政開支，該筆款項足以支付逾5,000人的確診津貼。

自11月22日或以後確診的本地新冠肺炎患者，如屬受僱或自僱，但不享有有薪病假，並因須留院治療而面對經濟困難，可向醫院的醫務社工提出申請一筆過5,000港元的恩恤現金津貼。社署表示，無預計多少人受惠，但計算所需行政開支及備用金後，料所需開支為2,625萬港元，款項由關愛基金撥出。若假設2,625萬港元全數用於確診者津貼，撇除行政開支，料有5,250名確診者可受惠。社署續稱，如確定申請人符合資格，署方會即時批出申請，並根據申請人的選擇，透過銀行轉帳或郵寄劃線支票安排付款。

疫情導致裁員潮不斷，惟失業人士並不合資格申請5,000港元的恩恤津貼。被問到署方會否向失業的確診者提供其他形式的補助，社署僅稱，失業或其他人士如受感染而面對經濟困難，或其家庭有其他福利需要，醫務社工會按個案具體情況，提供所需援助。