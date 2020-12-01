政Whats噏：陳梓維沙嶺公墓直播被批欠尊重　與余德寶隔空駁火

由民主派主導嘅區議會上任至今已1年，不過今屆區議員質素參差不齊，有部人更被外界質疑能否勝任工作。其中，甫上任就成為全城焦點嘅油尖旺區議員陳梓維，就應否繼續每月喺沙嶺公墓進行網上公祭直播，與同區區議員余德寶現矛盾，兩人今日(1日)仲喺網上「隔空駁火」。

事緣尋日有市民到太子站外就「太子831」事件獻花，一班油尖旺區議員今日就將花束運到沙嶺公墓。其中，陳梓維自今年5月起都會喺沙嶺公墓進行網上公祭直播，不過就被同區嘅區議員批評喺公墓進行直播有欠尊重，希望佢可以暫停。

對於同事嘅意見，陳梓維今日喺社交平台發文話，由於收到區議會某同事嘅意見，強烈反對佢再開設網上公祭直播，所以希望將個決定權交畀市民喎，佢又質疑「兄弟爬山，各自努力」嘅說法係咪仲可行，仲叫大家唔好問佢呢位同事係邊個，費事又畀人話分化喎。

之不過事隔2個鐘，余德寶就喺社交平台上發文反擊，指有同事喺沙嶺公墓進行直播，而唔係幫忙將市民送上嘅白花放喺墓前嘅做法，感到難以理解。佢話同事喺尋晚都各有分工，答應咗就要做到，否則就要其他同事臨時補上，似乎係暗指陳尋晚突然甩底冇履行本來要做嘅工作！佢又批評對方上任1年，依家咩場合都係直播當做咗事，即使同事提醒都當作耳邊風，斥對方太自我中心。

有該區區議員就透露，陳梓維原本答應喺尋晚做被捕支援，點知最後冇現身，對方事前亦未有向佢哋交代去向。陳梓維回覆東網查詢時解釋，尋日臨時收到街坊求助，而未有到太子站外做支援，佢又話因為太忙唔記得通知同事，承認係自己疏忽。區議會任期仲有3年，真係唔知仲有幾多地區人事矛盾會浮上面啊！