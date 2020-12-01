政Whats噏：「安心出行」效用成疑　麥美娟鬧爆薛永恒唔肯優化

麥美娟批評「安心出行」只係到達處所嘅時候需要掃描，根本做唔到追蹤流行病嘅用途。

政府早前推出流動應用程式「安心出行」，讓市民自願記錄行蹤，方便政府追查病原。議員麥美娟(Alice)尋日喺立法會資訊科技及廣播事務委員會上，話早前進入立法會嘅時候有掃描「安心出行」嘅二維碼，但最近佢踏足嘅處所就冇張貼二維碼。佢話如果根據「安心出行」嘅記錄，佢「住咗」喺立法會幾日喇！

會議上，唔少議員話「安心出行」需要優化。其中，Alice批評「安心出行」只係到達處所嘅時候需要掃描，冇提示離開嘅時候亦需要操作，根本做唔到追蹤流行病嘅用途，促請局方盡快優化。Alice舉例話，自己早前到立法會嘅時候掃描咗大樓嘅「安心出行」二維碼，但離開立法會嘅時候，流動應用程式並冇發出任何提示，而咁啱呢幾日前往嘅處所又冇貼出二維碼喎，變相佢「住咗」喺立法會大樓成個禮拜。佢話離開特定處所嘅時候唔需要記錄，咁「安心出行」就冇乜用囉。

唔單止咁，Alice話「安心出行」仲要係自願使用嘅，局方一來冇考慮強制性使用；二來又吸引唔到市民使用，就算特定處所提供二維碼，都要靠市民自覺。佢又批評「安心出行」落後，建議局方喺八達通上安裝程式，等市民使用嘅時候可以提供出行位置；又建議「安心出行」覆蓋率達到一定比例嘅時候，局方可否考慮放寬防疫措施，從而吸引市民下載使用呢？

創新及科技局局長薛永恒回應話自己唔係流行病學專家。但唔知薛係咪太緊張，口窒窒咁話政府有專「瓜」提醒市民要記錄出行。面對薛嘅答非所問，Alice都有啲扯火，話其實問題好簡單，就係使唔使優化「安心出行」；使唔使強制使用呀？而薛唔知係聽唔清，定畀人鬧完反應唔切，話其實個程式應該提醒Alice已經離開咗，仲請大家多啲支持「安心出行」喎。

Alice結果都係忍唔住，喺薛未講完之前就搶住答，話「我真係收唔到喎！」，面對Alice再三追問，薛先死死哋氣咁話，「會不斷優化、虛心學習」咋！