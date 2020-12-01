港台被質疑利用平台宣揚歪理　政府：若有違規按約章處理

年花10億港元公帑的香港電台(港台)劣迹斑斑，被批評節目立場偏頗，一直備受質疑。議員葛珮帆今日(1日)在立法會資訊科技及廣播事務委員會上，形容港台是利用平台宣揚歪理，並向政府追問港台的改革進度。商務及經濟發展局局長邱騰華指，檢討港台管治及管理專責小組將於下年初提交研究報告，局方會檢視報告後再作決定。

議員葛珮帆指不少市民投訴港台節目立場偏頗，質疑港台利用平台宣揚歪理，而廣播處長梁家榮曾表示將作全面檢討，而商經局亦指將改善港台的運作，葛促請局方交代工作進度。

邱騰華回應指港台作為公營廣播機構，有一定的公共目的及使命，倘若出現違規情況，將按照《香港電台約章》第22段處理，當中列明港台要確保節目內容遵守《廣播條例》及《電訊條例》的規定。邱又稱，通訊事務管理局對所有廣播機構一視同仁，亦會處理港台的違規情況，據了解不少投訴仍在處理中。

邱騰華又指局方一直關注港台的管理工作，預計於7月開始運作的檢討港台管治及管理專責小組，將於下年初提交研究報告，局方屆時會檢視報告後再決定如何改善港台的營運，同時促請港台按照《香港電台約章》辦事。

另外，議員盧偉國認為政府需要整頓商經局及創科局的組織架構，指「唔係話創科局好得閒」，但創科局的架構問題多年來均沒有改動。創科局局長薛永恒回應，相信政府不同崗位的人士均是同心同德為市民服務；邱騰華則指決策局之間並非「老死不相往來」，例如商經局轄下的投資推廣署同時為創科局工作。