康文署球場泳池等設施明起暫停開放　圖書館提早關門

新冠肺炎疫情肆虐，為採取進一步限制措施，康樂及文化事務署今日(1日)宣布，因應疫情最新情況，明日(2日)起暫停開放部分康樂和文化場地或設施，直至另行通告。

公共圖書館方面，香港中央圖書館、6間主要圖書館及其參考圖書館，以及31間分區圖書館將實施特別開放時間，時間為周一至六下午1時至晚上8時；周日及公眾假期上午9時至下午5時。圖書館亦將控制入場人數，會分兩個時段開放及減少座位數目，其中12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進館。

至於32間小型圖書館及其自修室，以及所有流動圖書館將暫停開放，而位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站，香港公共圖書館的還書箱以及港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱將維持服務。

屆時，館內將提供有限度服務，如借還服務及領取已預約資料，而圖書館的學生自修室將實施與圖書館相同的特別開放時間，同樣設有兩個時段及限制使用人數。另外，館內的其他設施如報刊閱覽室、兒童設施、電腦資訊中心及所有電腦設施等將暫停開放。公共圖書館亦將繼續提供電子書及電子資料庫等網上服務。

文化設施方面，所有博物館及音樂中心將暫停開放，博物館所有公眾節目將會暫停；康文署轄下表演場地如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，及其附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等，以及場地內的展覽場地，將只開放供租用團體，作不設現場觀眾的直播、錄播演出或活動，以及職業團體的綵排，而所有在戶外租用設施舉辦的公眾活動將會暫停。

康樂場地方面，該署轄下所有公眾游泳池及水上活動中心明日起暫停開放。所有刊憲泳灘，包括深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘和黃金泳灘將暫停救生員服務，更衣室及沖身設施亦會暫停開放。

戶外康樂場地及設施包括硬地足球場、草地足球場、棒球場、欖球場、板球場、籃球場、排球場、投球場、手球場、曲棍球場及滾軸曲棍球場，亦會於同日暫停開放，而場地的觀眾席、桌球設施亦會停開及加強清潔。同時，室內設施進行舞蹈活動、燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地，會繼續暫停，直至另行通告。

康體活動方面，明日起，所有在公眾游泳池、水上活動中心、室內體育館內的健身室、活動室及舞蹈室舉辦的活動將會暫停，而所有桌球及隊際足球、棒球、非撞式欖球、籃球、排球、手球及曲棍球訓練班及同樂日亦會停辦。

因上述安排而引致的退款，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本遞交或郵寄到康文署各分區康樂事務辦事處或各相關康樂場地的櫃枱辦理。而位於表演場地的城市售票網售票處，及附設的自助取票機將於同日暫停開放，城市售票網則維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務，因設施關閉而引致的退款、退票事宜將於稍後作出安排。

署方又指，為減少在疫情期間因短期內關閉場地而引致大量退款申請，增加退款時間，明日起，「康體通」包括櫃枱、網上預訂及自助服務站等，可預訂時間將暫時由10天改為7天，直至另行通告。