政Whats噏：黃大仙區會討論印製揮春　「一生平安」字句爭議未止

黃大仙區議會因印製「一生平安」揮春惹起爭拗，該區議會財政常務及經濟事務委員會今日(1日)討論相關事宜，民政事務專員重申有關字眼可能引起社會大眾誤會同不安，有關程序仍待民政事務處審批，未有最終決定，但委員會主席揚言，若秘書處最終拒絕印刷揮春，將向申訴專員公署投訴。

區議員劉珈汶喺會議上話「一生平安」係出自中央電視台90年代播出、曾風靡一時嘅劇集主題曲《好人一生平安》，擔心如果秘書處唔印有關揮春，有機會觸犯《港區國安法》，傷害人民感情同國家民族尊嚴。 另一區議員莫灝哲話，社會福利署臨床心理服務科喺今年嘅抗疫心理資源庫中，曾用「一生平安」輔導市民，認為秘書處扣起印製揮春並無意義。

黃大仙民政事務專員黃智華話，「一生平安」並唔係常見祝頌語，加上有政治人物引用同用作表達政治訴求，有可能引起社會大眾誤會同不安，有關程序仍有待民政處審批，目前未有最終決定。

委員會主席沈運華批評秘書處做政治審查不知所謂，又指「一生平安」喺內地並唔係禁語，又話今日會議一致維持採用「一生平安」嘅原有決定，佢會要求秘書處執行，如果秘書處最終拒絕印刷揮春，將到申訴專員公署投訴。