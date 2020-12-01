葵涌搗非法麻雀檔　9男女被捕再收2000元罰款告票

葵青警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（12月1日）下午約5時30分進行打擊非法賭博行動，突擊搜查葵涌和宜合道一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，人員檢獲4部電動麻雀機、8副麻雀及約1,050港元賭款。

行動中，一名63歲姓洪本地女子涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕；另外2名本地男子、5名本地女子及1名內地女子，年齡介乎41至62歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年；任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為3萬港元及監禁9個月，市民切勿以身試法。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。任何人如違反規定，可被定額罰款2千港元。