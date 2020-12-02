防治開支年燒1.5億　鼠患指數創10年新高

港府大灑公帑滅鼠，鼠患卻長年纏港不休。根據資料，根據資料，食環署過去11年平均每年動用1.5億港元滅鼠，而每年平均滅鼠2萬至4萬隻，即滅殺每隻老鼠的成本高逾4,000港元。過去5年的滅鼠開支不斷增加，但鼠患指數卻不跌反升，去年整體鼠患參考指數升至4.2％，創下10年新高。

根據立法會文件，2015-16年度動用了近1.59億港元滅鼠，開支按年增加，去到2019-20年度升至2.07億港元。而港府在防治蟲鼠服務合約的總開支亦由2.63億港元增至3.46億港元，增幅達32％。

不過，鼠患投訴及鼠患參考指數卻不跌反升，灣仔的鼠患投訴數字由2017年的691宗增至988宗;中西區亦由871宗升至1,074宗，觀塘，沙田及深水埗等多區的投訴個案都有增加。

港府不斷燒公帑滅鼠，但去年的鼠患參考指數創下10年新高，整體錄得4.2％，高於前一年的3.4％。灣仔是重災區，全年平均錄得11.7％，當中下半年更高達17.9％，數字冠絕全港。其次是觀塘區，全年鼠患指數錄得9.1％。對於港府加大開支滅鼠卻有反效果，食物及衞生局曾「死撐」，指單以防治鼠患的開支除以捕獲及毒殺的老鼠數目，是以偏概全，不能全面反映工作成效，但未能解釋鼠患愈滅愈多的結果。