民間水桶捕鼠器　完勝食署高科技

本港多區鼠患問題嚴重，食物環境衞生署引入不同的新科技滅鼠，過去11年每年的滅鼠費用高達1.5億元，惟成效不彰。新科技或不及民間智慧，網上有人自製低成本高效捕鼠器，只須將鼠餌放到水桶內，再封上保鮮紙，老鼠便會自投羅網，署方或可借鏡。

據食物環境衞生署的防治鼠蟲手冊內容指，老鼠本身及其體外的寄生蟲，是多種危害人類健康的病媒或宿主，而與人類共棲的鼠類除會吃掉人類的農作物及污染食物外，亦會傳播疾病。本港常見的老鼠有3種，包括溝鼠、黑家鼠及小家鼠，牠們的體型、習性、出沒地點、喜好食物等均不同，但老鼠的繁殖能力驚人，一隻懷孕的老鼠一年可生產逾千後代，滅鼠工作實刻不容緩。

不過，食環署近年雖花費大量公帑引入新滅鼠科技，包括曾在3個街市率先試行的「氣壓滅鼠器」，去年亦曾試行「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」，惟種種科技均未能成功令鼠蹤滅絕。

高科技可能反而不及民間智慧，有網民以水桶、保鮮紙及鼠餌便已做到高效率的低成本捕鼠器。網上片段顯示，有人在約60厘米高的水桶上，貼上保鮮紙，在保鮮紙上撕開一個洞口，並於桶內及保鮮紙上放置鼠餌，水桶旁架設一塊木板，吸引老鼠沿木板攀上水桶，再透過保鮮紙上的洞鑽入水桶內，由於水桶有一定高度，桶內壁是滑面層，跌下去的老鼠便無法再爬出桶外。片段中，網民展示用此方法在短短10分鐘內已可捕捉到6隻老鼠。

另有一名網民在透明水桶兩側架設木板，並在水桶上方放置鐵絲網及洞口，並將鼠餌放在水桶底，老鼠透過木板爬上水桶頂部，鑽入洞內，掉進到一個以鋁罐組成的滾輪，再跌至水桶底部，掉進桶底的老鼠無法再爬出。此外，亦有人在水桶掛放上一塊會轉動的圓板，並在板的兩側粘上鼠餌，待老鼠站在柉的兩側欲取得鼠餌時，板子因重量失衡自行轉動，要鼠就掉進桶內。片段所見，此方法吸引10多隻老鼠自投羅網，成功率頗高。