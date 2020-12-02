海關深水埗破霹靂可卡因製毒工場　拘2男檢380萬貨

海關毒品調查科經深入調查後採取緝毒行動，於昨晚(1日)8時許掩至深水埗福華街埋伏，其後截查一名形迹可疑20歲男子，在其手攜一個膠袋內搜出約重200克懷疑霹靂可卡因；關員隨即將該名男子押返附近一單位搜查，單位內另一名23歲男子亦涉案被捕。關員在單位內經一番搜查，多檢獲約800克懷疑霹靂可卡因、500克可卡因、900克第一部毒藥非那西丁，以及一批製毒及包裝工具，行動中檢獲的毒品總值約380萬港元。

海關毒品調查科第2組高級督察張文傑表示，是次行動亦有政府化驗所人員到場協助搜證，初步相信涉事單位被用作霹靂可卡因的製毒工場；被捕20歲男子負責租用單位，並與被捕同黨於單位製毒，包裝後分銷，疑犯俱報稱無業，屬朋友關係，將被通宵扣查。涉案單位面積約200呎，約3個月前租用，相信僅運作一段短時間。

有消息指，可卡因黑市價每公斤約180萬港元，而根據資料，「非那西丁」又被稱為「A貨可卡因」，屬於止痛藥的一種，長期服用可致癌；在本港屬第一部危險藥物禁售，毒販不時會將「非那西丁」作稀釋可卡因用途，冒充高純度的可卡因毒品，亦可降低成本。