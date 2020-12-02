何志平專欄：作賊心虛

當美國總統選舉吵來鬧去忙得不可開交時，全球的眼睛都開始被特朗普的招數弄得麻木了，東半球這邊廂，中澳關係突然懸崖式的急轉直下。近日更因澳洲軍隊在阿富汗犯下令人不安的罪行指控，一石激起了千重浪的蕩起緊張地緣政治爭端的角力。

根據近日發布的一份報告，澳洲特種部隊可能刻意謀殺了至少39名阿富汗平民或囚犯。據悉，澳洲政府近日將起訴19名現役和退役的士兵，指控他們犯有戰爭罪，並考慮向阿富汗受害者和家屬支付賠償金。

緣起於2001年9月11日的慘劇後，超過26,000名澳洲士兵被派到阿富汗，參與美國和盟軍一起對抗塔利班、阿蓋德和地方游擊組織。澳洲的作戰部隊在2013年底全部撤離。但自此以後，一系列有關精英特種部隊在該國的粗暴惡劣行為陸續浮現出來。上周澳洲政府公開了一個獨立調查報告，審閱了超過20,000份文件，25,000份影像檔案，聽取了423個證人宣誓後的口供，發現在2005年至2016年間，在阿富汗的特種部隊高級將領迫使初級士兵屠殺手無寸鐵的平民俘虜，以血腥來鼓舞促進他們作戰的意志和勇氣。

眾所周知，澳洲雖然以英女王為尊，卻是亞美利堅帝國的第51個州的小弟弟，一切以美帝馬首是瞻。聯軍在阿富汗的屠殺也如是！據《悉尼晨驅報》報道，一名澳洲特種部隊線人稱，英美士兵在阿富汗的殺戮暴行嚴重得多。「我看到我們的年輕人站在一邊，用敬拜英雄一般的眼光欣賞着他們做的事，垂涎三尺的細看着美兵如何折磨囚犯。」 這是震撼的消息，想起剛從紐約大都會看守所釋放回家的退役大兵「哥麥」（假名），是波多黎各裔的海軍陸戰隊軍官，也曾在中東服役過的。跟他聯繫上，聊及這事來。

哥麥心平氣和的說：「一點都不奇怪。自從2001年以『持久自由行動』（Operation Enduring Freedom）為名佔領阿富汗以來，美軍已多次被指控犯有戰爭罪行。國際特赦組織在2014年的報告中說，2009年至2013年間，至少有1,800名阿富汗平民被聯軍殺害，但在此期間，只有6宗針對美國軍事人員的案件受到審判。其中最被廣泛報道的是『坎大哈』大屠殺，英勇的老兵巴爾斯在黑夜的掩護下走進兩個平民村莊開槍，冷血地謀殺了16人。又在2015年，美軍空襲轟炸阿富汗北部城市昆都士的一家無國界醫生創傷醫院，42人死亡。還有一次，美軍誤信情報，襲擊了昆杜總河附近的卡車隊，數十名平民死亡。阿富汗平民還描述了他們如何目睹在夜間突襲中家庭眾多成員被殺害，而他們在美軍的酷刑下幸存下來！美國在阿富汗的巴格拉姆軍事基地是一個以酷刑和虐待著稱的地方，這監獄關押着數百名俘虜，至少有兩個人在這裏被毆打致死。」

我詫異的問：「事情曝光鬧大了，國際社會應該有反應才對啊！」

哥麥無奈的答道：「荷蘭海牙的國際刑事法院在今年3月，指派檢察官本蘇達調查2003年至2014年之間在阿富汗的聯軍部隊可能犯下的戰爭罪行，包括了大規模殺害平民，及美軍和中情局對囚犯施行的酷刑。但是今年9月，美國國務院對國際刑事法院的本蘇達實施制裁，並限制向調查團隊人員發放簽證！總統特朗普更在去年特赦了被指控犯下戰爭罪行的士兵官員！」

「這是禁不起被調查，作賊心虛的心態？還是漠視人命，冷血的表現啊？」

哥麥一針見血的說：「兩個原因。一就是這個滿口人權平等的國家，根本就是說一套做另一套極端的虛僞。一就是白種人視被屠殺的不是人，是連狗也不如，沒有任何生存價值和權利的東西！」