東方日報A1：失業走投無路　唔做黑暴都變乞暴

疫情下有法不依，隨時位位罰一萬元！港府抗疫不力，令本港新冠肺炎疫情再度失控，確診人數不斷增加，失業者走投無路。為遏止疫情蔓延，港府決定「靠嚇」，將違反禁聚令、口罩令和強制檢測令的定額罰款金額「倍增」。消息指，相關罰款將由現時2,000元，增加到5,000至10,000元，勢令民怨升溫，甚至掀起新一輪「乞暴」風潮。議員表示，引爆今波疫情的歌舞群組，源頭確診者不少人家底豐厚，質疑港府加重罰款亦難收阻嚇作用，建議違者處以監禁。

港府前日（30日）宣布，留意到現時2,000元的定額罰款，對市民未有起阻嚇作用，仍有人違反禁令多人聚集，期間更不戴口罩，肆意散播新冠病毒，因此打算將相關罰款金額「倍增」，適用於違反禁聚令、口罩令和強制檢測令等3個情況，加強相關禁令的阻嚇力。

消息指，相關罰款金額將增至介乎5,000至10,000元，比現時2,000元的罰款金額多1.5至4倍，待有關部門完成法律草擬工作後才公布細節。消息續指，當局執法時有酌情權，一般會對違反禁令人士先作口頭勸喻或警告，「唔會除口罩飲啖水都票控」，但如果情況屬明顯群組聚集，則會直接發告票。

除了增加罰款，港府亦設立「篤灰」熱線供市民舉報違反禁令情況，由市民監察市民。該新增的「篤灰」熱線是一條水警熱線，電話號碼是3660 8623，主要讓市民發現有人在碼頭聚集或登岸，疑似舉辦私人遊艇出海派對時可以舉報。被問到「篤灰」熱線為何只針對遊艇，港府解釋當派對房間和卡拉OK等娛樂場所關閉後，發現有人轉租遊艇出海進行派對等聚集活動，故為水警設立舉報熱線，部門亦會留意遊艇派對的網上廣告以作跟進。至於其他懷疑違反防疫規例情況，則沿用網上平台、各區警署報案室及政府熱線1823舉報。

效率促進辦公室表示，今日起會集中處理與疫情及環境衞生相關的來電，並只能就其他來電提供有限度服務，同時暫停處理經電郵、手機應用程式、電子表格及短訊等途徑提交的查詢及投訴，直至另行通告為止。港府強調新一波疫情嚴峻，未來兩周是關鍵，呼籲市民留在家中，亦不要安排親友回家中聚會。

議員葛珮帆認為即使定額罰款加至10,000元，阻嚇力仍然不足夠，「今次跳舞（染疫）嗰批人，聽聞每個人都好有錢，罰一萬蚊對佢哋而言只係九牛一毛。」她認為，若違反禁令人士需被判監禁，例如監禁一星期，加重罰則之餘，警方及食環署須加強執法，方可起阻嚇作用。葛續指，針對陸上的違反防疫規例情況，港府亦應設立專門舉報熱線，而非要市民致電1823，「最後一個部門推另一個部門負責，彈來彈去。」