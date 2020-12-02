綠色先鋒：淨灘召喚　破邊洲撿250袋垃圾

去年本港海岸垃圾數量達3,800公噸，惟情況至今仍未見改善，早前被環保署點名的垃圾灘依然「臭名遠播」，其中大嶼山水口灣及屯門龍鼓灘雖「上榜」5年，垃圾量仍然驚人；至於西貢破邊洲海岸亦有大批垃圾堆積，進身為新垃圾灘。有行山愛好者早前發起破邊洲的淨灘活動，收集到多達近250袋垃圾，又指不少偏遠海島都有海岸垃圾問題，用科技亦難以監測。環保團體則促請政府與區議會合作加強監察。

環保署在2015年列出需優先處理海上垃圾地點名單，2017年名單更新至29個，並引入5級制為各地點的清潔評級。食環署於2018年參考上述名單，在水口灣、貝澳及鹽田仔等地區安裝360度「天眼」，監察沖上岸邊的垃圾數量，今年3月拓展至15個地點。

惟監察措施成效未彰，水口灣被列作優先處理的地點已有5年，亦有安裝「天眼」，但垃圾量不跌反升，環保署及食環署去年共收集10公噸海上垃圾，較2018年增加超過55%。今年首3季被評定為2級滿意，東網記者早前發現海灘滿布垃圾，當中包括飲料膠樽、多個印有簡體字的包裝袋。

另一垃圾灘龍鼓灘，除長期被垃圾佔據，7月曾有大量來歷不明的豬手沖上岸，發出陣陣惡臭。記者早前到場發現灘上有大量寫簡體字的魚飼料袋，灘側大石間有大量膠樽及日用品包裝棄置。而8月中亦有環團在索罟群島收集到大量同款魚飼料袋，懷疑由內地漂來。

需優先處理海上垃圾地點名單3年未更新，部分無「上榜」的海岸卻湧現垃圾問題。不在名單內的西貢破邊洲，雖是香港聯合國教科文組織世界地質公園的景點之一，但垃圾情況嚴峻。「都係偶然行山經過，先至發現咁多垃圾。」行山愛好者「Hikeexit」成員阿奶日前發起破邊洲的淨灘活動，3次活動共收集近250袋垃圾，包括逾百袋發泡膠及71袋膠樽。他指不少偏遠海島都有海岸垃圾問題，部分垃圾隱藏林間，難以用科技監測。

「有部分（海岸）地點比較偏遠，個列表涵蓋唔晒。」綠色力量副主席文志森表示，海岸垃圾大部分經海水沖上岸，即使安裝天眼亦難以找到棄置垃圾的人，無法起到阻嚇作用，他建議將資源投放在清理方面，加上部分海岸地點偏遠，促港府和區議會及環保團體合作。