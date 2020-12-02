通識科改革課時減半　楊潤雄鼓勵學生讀多一選修科

《施政報告》宣布高中通識科進行「殺科式」改革，科目將會改名、課時減半、精簡評分、設內地考察團，及培訓全港約2000名通識老師等。教育局局長楊潤雄回應指，通識科減半後將有更多課時，鼓勵學生修讀多一個選修科，鞏固知識基礎，而科目改革後會加入國安教育，貫穿課程架構，課堂仍可討論反修例爭議，但不能讓學生有錯誤理解，他強調當局會盡快落實改革方向，但非在明年9月硬推。

楊表示，通識科課時減半後，或在應用學習科目投放更多時間，達致全人發展，當局也考慮以「達標」及「不達標」作爲評級，也不排除多加一級，反映考生的優異表現。新課程會加強國家發展、培育國民身份認同等議題，並加入國安教育，貫穿課程架構，讓學生了解、肩負維護國家安全的責任。課堂仍可討論反修例、佔中等敏感議題，但不能讓學生有錯誤理解，要明白守法的重要性，以及香港的憲制地位及與國家的關係。

就課程改革，當局會提供培訓，協助全港約2000名通識老師過渡至新科或轉型兼教其他學科。隨着學生選修多一科，相信不同科目的人手需求會提升。至於持通識教育學士學位者，則會任教新課程，或按需要任教其他科目。不過，議會需要確立新課程大綱，當局才會展開教師培訓、出版社編寫教科書及送審、考評局設計考評框架。當局會盡快落實改革，但未鐵定在明年9月硬推。楊又提到，香港中學文憑考試有一定的國際認受性，相信單一科目的改動無礙學生海外升學。