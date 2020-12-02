增4餐廳上疫榜　豪宅凱旋門3人確診

第4波疫情持續，本地昨新增82宗確診個案，有72宗為本地個案，當中23宗源頭不明。衞生防護中心昨晚(1日)更新確診者行蹤及住址表，新增4間餐廳有確診者到訪，包括觀塘「叁拾咖啡室」等。確診者住址中亦不乏豪宅，包括九龍站上蓋「凱旋門摩天閣」、紅磡「海名軒」等。

確診者行蹤遍及多處，有一名屬「歌舞群組」、居沙田雲疊花園3座的47歲男患者(編號5950)，曾於發病前一日、即上月23日到訪觀塘叁拾咖啡室，發病後亦先後到過沙田田心村榮發燒味茶餐廳及沙田隆亨邨榮心樓地下隆亨花園餐廳。

另外，確診者居住大廈中亦不乏市價過千萬港元的豪宅，包括九龍站上蓋物業凱旋門摩天閣，該大廈有最少3人確診，包括一名43歲女子、41歲女子，以及一名8個月大女嬰。另有一名居於紅磡海名軒2座的55歲女子確診。她們4人均屬歌舞群組，但行蹤表未見她們有報稱到過涉事舞場，料屬二代感染或以上個案。

「新增確診者到訪餐廳名單」

九龍

●觀塘華富工貿中心 叁拾咖啡室

●深水埗V Walk 小富臨

●油麻地嘉齡樓 澳門咖喱王新鮮腩

新界

●沙田田心村 榮發燒味茶餐廳