不明確診高企憂新一輪爆發　何栢良：防疫工作已輸頭陣

新冠肺炎疫情持續肆虐，確診者更牽涉廣泛階層，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(2日)在電台節目表示，第4波疫情最差情況仍未到來，其中不明個案百分比高企，不但未能回落，更有上升趨勢，指即使今日新增過百宗確診亦不感意外，更預料新一輪爆發會涉及高危地點。

何指出，雖贊成港府規定特定高危人士要強制檢測，惟安排檢測時有滯後，加上無限制有關人士外出，導致部分人於潛伏期或傳染期內仍繼續上班及外出用膳，引伸更多個案。他呼籲市民要減少外出，押後或取消所有非必要的社交活動。

他又指，直接去過跳舞場所的人士，雖已差不多發病確診，惟由於歌舞群組衍生很多環流，並在社區造成廣泛傳播。他形容，香港在第4波疫情的「第一場波」已經輸了，兩三周後的「第二場波」會否再輸，就視乎是否有做好目前的防疫措施。

對於將軍澳日出康城地盤出現多宗確診個案，他指工人從事體力勞動工作，有時可能會因呼吸困難而拉下口罩，即使收緊社交距離措施或提高禁聚令罰款，實際執行會有限制，亦未必能有效控制地盤群體感染。若情況持續不受控，他建議參考內地、澳門的做法，要求地盤停工。

至於再有安老院舍的職員或院友中招，歌舞群組確診者亦不乏年長人士。何認為，第4波疫情患者很大比例都年屆60歲以上，根據醫管局公布的嚴重和危殆個案，已逼近30宗。部分患者送院時更需要插喉及到深切治療部，預計未來一周的嚴重個案將明顯上升。