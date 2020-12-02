立會討論屯門中錦田南公屋工程　議員關注收地賠償過低

元朗錦田南未來將會有公營房屋發展，有議員關注補償金額及當地居民上公屋的安排。(黃偉邦攝)

立法會工務小組委員會今早(2日)召開會議，討論屯門中和元朗錦田南公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程的撥款申請，分別涉款9.684億港元和9.71億港元。有議員關注賠償金額過低會令居民不滿，會議直到結束前仍未完成審議及表決。

議員周浩鼎表示，近期接獲錦田南的居民求助，他們將會失去家園，欲透過補償方案輪候公屋之際，卻被蒙在鼓裡，他提到政府在2014年進行土地研究，但並無將錦田南定義為新市鎮發展，認為會影響賠償予居民的安排，強調必須解決居民輪候公屋的問題，又要求項目在財委會上分開表決。

議員陳恒鑌說，錦田南本身屬於農村地方，當港鐵站落成後，地價便會上升，他表示政府收地價格與地產商相差太大，補償金額太少會令村民不滿，又認為每個城市發展規劃，必須要有社區設施和交通配套配合，他詢問工程是屬於甚麼類型規劃。

議員鄭松泰稱，錦田南的地區設施包括長者服務中心，但要待社會福利署落實後才能興建，希望局方解釋能否以發展新市鎮規劃的水平滿足居民需要。

發展局常任秘書長 (規劃及地政 )甯漢豪回覆指，土地補償制度是特惠補償制度，評級機制並非由地政總署訂下，過往已運作一段時間，提升為甲級需要屬於全新發展項目，錦田南於2014年規劃時，未有公私營房屋「七三比」的指標，區內公營房屋比例將會超過七成，雖然工程不是新市鎮發展，因此未能評為甲級，但不代表配套不足夠，政府會因應需要，增加所需的社區設施。

運輸及房屋局總土木工程師 (工務計劃 )康榮傑說，錦田南的發展用地已預留興建2間小學和一座綜合大樓，而綜合大樓有空間調節作為社區設施用途，政府的首要目標是做好當區交通，錦田南在2年前已開展前期工程，相信當區交通不成問題。