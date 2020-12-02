疫情衝擊實體經濟　陳茂波稱逾36萬中小企申資助轉型網上營商

新冠肺炎疫情嚴重衝擊本港實體經濟，但亦為網上銷售帶來商機。財政司司長陳茂波今日(2日)表示，當局早前推出計劃支援企業利用資訊科技發展遙距營商，截至今年10月底收到38萬宗申請，95%申請來自中小企，即申請計劃中小企多達36.1萬間。另外，政府提高科技券資助上限後，申請宗數大升11倍。

陳茂波出席貿發局一個博覽活動時表示，疫情為全球經濟帶來前來未見的挑戰，本港各行各業亦受影響，以中小企首當其衝，例如不能夠營業，盈利大幅下降等。他稱，政府已推出廣泛紓緩措施，本年度財政預算案和3輪防疫抗疫基金，已投資逾3000億港元公帑，目的為保持商業流動、保就業及支援港人。

陳指，疫情下市民留家避疫，因此中小企在疫情下利用科技發展數碼轉型是其中一條出路，電子商貿和家居娛樂均存在商機。政府早前推出「遙距營商計劃」，協助企業在疫情下用資訊科技維持營運及提供服務，計劃於10月底截止，共收到38萬宗申請，逾95%來自中小企。

另外，政府今年提高科技券資助上限後，企業申請宗數大增，3年前每月平均只有50宗申請，但過去半年每月平均有600宗申請，大升11倍，當中逾3000份申請已獲批，反映科技是企業轉型的大趨勢。

陳強調，創新與科技是香港未來關鍵，政府過去3年合共投資超過1000億港元於不同的創科項目，今後會繼續提升本港創科發展。