就《龍虎門》等版權爭拗未止　文化傳信申請將玉皇朝清盤

經營漫畫文創及科技業務的上市公司文化傳信，近日就漫畫《龍虎門》及其前身《小流氓》的版權問題，與《龍》《小》兩書的原作者黃玉郎互相興訟控告。昨日（1日）文化傳信旗下的漫畫文化有限公司，更向高院原訟庭提出清盤呈請，要求法庭頒令將黃玉郎創立的玉皇朝出版有限公司清盤。高院已排期在明年3月3日審理是次呈請。

資料顯示，提出今次清盤呈請的漫畫文化有限公司，曾於今年10月底以《龍虎門》的版權持有人身份，入稟向玉皇朝出版提出民事訴訟，指它授權玉皇朝出版《龍虎門》及《新著龍虎門》後，玉皇朝出版沒有按合約繳付版權費，因此向玉皇朝出版追討264萬港元。

至11月，文化傳信與玉皇朝出版及黃玉郎先後提出訴訟，雙方均指自己是《小流氓》的版權持有人，指控對方侵權。上周案件提訊時，玉皇朝出版一方承諾暫停生產、出售或發布《小流氓》，及停止指稱黃玉郎是版權擁有人，直至法庭另有命令為止。不過由於清盤呈請的法庭文件不開放查閱，因此未能確定今次清盤呈請，是否與上述訴訟有關。