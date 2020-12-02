去年368宗法官及司法人員遭投訴　政府拒設獨立監察委員會

司法機構近年處理多宗案件惹起爭議，多名法官更因其裁決及判辭內容而被投訴。有議員關注當局會否成立獨立監察司法委員會監察法官行為，或成立量刑委員會就刑事罪行發出具約束力的量刑標準。政務司司長張建宗今日(2日)回應議員書面質詢時，強調《基本法》規定只有法官才可組成審議庭，處理針對法官行為不檢的投訴；又指司法機構原則上對設立量刑委員會有保留。

議員葛珮帆提出書面質詢，指司法機構去年曾處理368宗針對法官或司法人員的投訴，當中有10宗涉及法官的行為，亦有353宗投訴與司法或法定決定有關。她關注當局會否成立獨立監察司法委員會監察法官行為；又引述有市民批評司法機構近期處理某些案件的判決不恰當，關注當局會否設立量刑委員會，特別是就有關反修例事件相關案件所涉罪行發出量刑標準。

張建宗回覆時解釋，按《基本法》第89條所確立的框架，針對法官行為不檢指控而進行審議的審議庭，必須亦僅限由法官組成，重申有關投訴必須由司法機構自行處理，不受外來影響或干預。

他又指，自今年7月起，若有案件出理大量針對法官行為的類似投訴，司法機構會在網頁公布投訴要點、調查結果及理據；而自10月開始，亦會在切實可行的情況下，就部分可能會引起公眾廣泛關注的區域法院及裁決法院案件製備判決撮要，並會上載至互聯網，以令公眾更了解有關判決的理由。

對於坊間有聲音建議設立量刑委員會，張指司法機構原則上對有關建議有保留。司法機構強調，量刑工作應由法院行使獨立司法權力來履行，強調控辯雙方若對判刑有所不滿，均可提出上訴或申請覆核刑罰。司法機構又指出，上訴法院處理量刑上訴或覆核時的判決，對量刑法庭有指導性的參考作用；而上訴法院在合適情況下亦會訂立量刑指引，對所有量刑法庭皆有約束力。

至於司法機構決定個別法官能否處理特定個案的準則，當局引述《法官行為指引》，強調當法官或司法人員在實際上、或推定上或表面上存有偏頗情況時，可能會被取消其聆訊個別案件的資格。

此外，近期有多名被控嚴重罪行的人棄保潛逃，被問到司法機構會否檢視有關法官批准保釋決定是否合適時，當局在書面答覆中未有正面回應，僅重申法律規定，裁判官只有在有實質理由相信被告人會棄保潛逃，或在保釋期間犯罪、干擾證人或破壞或妨礙司法公正時，方可拒絕其保釋申請。