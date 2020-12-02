黃錦星料明年首季推電動車普及化路線圖　含停售燃油私家車時間表

為改善空氣質素及減少碳排放，環境局局長黃錦星今日(2日)在電台節目上表示，政府鼓勵市民轉用電動車，本港的電動車普及化進程，相比新加坡、日本等亞洲地區更為領先，政府預計明年首季會推出香港首份電動車普及化路線圖，會提到本港停售傳統燃油私家車的時間表。

黃錦星表示，今年在新冠肺炎疫情下，每9輛新落地的私家車中，有1輛是電動車，惟在鼓勵市民用電動車的最大困難是在於充電，而本港住宅以屋苑為主，故認為當局推出的20億港元充電資助計劃，有助私人屋苑提升充電基礎設施，是對症下藥。

黃又指，10月底推出有關計劃，至今已有約200個屋苑進行檢查；而平均每個屋苑有100個車位，200個屋苑即牽涉車位2萬個車位，故認為現時已達成3年有6萬個電動車車位目標的三分之一，可加快電動車轉型。

他又指，全球不少國家將2030年至2040年定為停售燃油私家車的死線，而港府亦會進行有關研究，明年首季會推出香港首份電動車普及化路線圖。

都市固體廢物收費修訂草案仍會在立法會討論，他指現時政府推出的塑膠回收服務的免費先導計劃，在沒有收費壓力下，物業管理及居民的反應一般，他認為沒有按量收費所推動，故他期望能盡快通過。