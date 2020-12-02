執屍隊薪酬待遇差　每月符合工時要求僅獲逾2000元津貼

食物環境衞生署轄下「執屍隊」的薪酬待遇一直偏低，而且在疫情下處理確診者的屍體時，有機會受到病毒感染。食物及衞生局今(2日)書面回覆議員提問，指出食環署共有10支屍體處理隊，若員工符合每月工時要求，每月可獲2080港元辛勞津貼，且在疫情下教導他們工作期間的防疫資訊。

食衞局指出，食環署共有10支屍體處理隊，處理隊連同替假隊員合共有14名工目和57名二級工人。若隊員符合每月的工時要求，即有關工作在一個月內，佔其工作時間不少於一半，每月可獲發2080港元辛勞津貼。在過去數年，該署在招聘二級工人方沒有遇到困難，現時屍體處理隊並沒有空缺。

培訓方面，衞生防護中心已舉行多場培訓講座，向有關員工講解新冠肺炎的資訊，指導他們實習穿着及卸除個人防護裝備等。而自本年8月31日起，醫院處理相關遺體時，醫護人員會視乎需要先進風險評估，若認為死者生前有感染新冠肺炎的風險，會安排進行病毒測試，及後會通知食環署有關結果，讓有關員工在知悉測試結果後按指引處理相應類別的遺體。