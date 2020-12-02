裁員潮湧現　港府救市無招　議員轟麻木不仁

政府推出的保就業計劃於上月尾完結，並拒絕推出新一輪補貼，日前有旅行社及電視台出現裁員潮。有議員今日(2日)在立法會會議上提出質詢，質疑政府面對裁員潮「臨渴掘井、見步行步」，呼籲政府推出臨時性的現金津貼計劃，及其他針對性措施拯救財政困難的企業。勞工及福利局局長羅致光堅稱綜援是安全網，政府將會在綜援計劃下推行另一項有時限的新安排，稍後會公布詳情。

會議上，多位議員質疑政府未能提供具體方案協助市民渡過經濟難關。議員黃國健指，政府推出的防疫支援欠缺精準度，效果未如理想，稱國泰航空早前出現大裁員之餘，近日亦有旅行社及電視台開始裁員，預料失業潮即將到來。他質疑政府會否嚴陣以待推出新措施，或「臨渴掘井、見步行步」，甚至麻木不仁。

本年8月至10月經季節性調整的失業率為6.4%，是16年最高，失業人數約25.78萬人。議員梁志祥指失業率高企，促政府推出失業援助金，或以其他方式協助短暫失業人士。勞工界議員潘兆平預料，失業潮影響40多萬家庭，市民難見曙光、彈盡糧絕，估計有行業將要全行覆沒，促政府盡快推出優化措施。

羅致光指，政府推出多輪防疫抗疫基金，涉款約1559億港元，倘若連同2020/21年度《財政預算案》下的紓困措施，政府支援金額約為3100億港元。羅又稱，政府明白失業率高企，早前創造3萬個職位，其中7500個為低技術職位；亦會繼續招聘約1萬名公務員，頂替流失人手，其中30%為基層職位。

另外，羅致光指綜援在2019年10月至2020年10月個案總數上升55%，認為綜援一直有效發揮安全網功能。羅指出，為協助因失業而面對即時經濟困難的人士，政府在2020年6月推出為期一年的援助失業人士特別計劃，將資產上限上調一倍。此外，政府將會推行另一項有時限的新安排，新安排生效的6個月內提出的綜援申請，無論保險計劃高低都不會計算入資產審查，豁免期為1年，政府稍後會公布新安排的實施日期及詳情。