院舍職員工作繁重難抽身　工會斥不合理促港府派員到場檢測

第4波新冠肺炎疫情蔓延，港府強制所有安老院舍及殘疾人士院舍的員工檢測，如不遵從可被罰款或監禁。有工會今(2日)批評，港府要求員工自行到檢測中心或自費檢測的措施推行倉卒，惟檢疫中心預約頻繁，要求員工假日自行檢測，不僅剝削其休息時間，亦會影響工作表現。工會促請當局盡快堵塞安老院舍現有防疫漏洞，如加強免診取藥等，並安排人手到院舍採樣檢測。

社區及院舍照顧員總工會組織幹事​曾紀南指出，港府早前表明，期望院舍員工可每周檢測一次，惟全港約有4萬多名員工，其中位於油麻地梁顯利社區會堂的檢測中心直至本月11日才有空檔，而院舍大多員工每周須工作6日，質疑社區中心能否完成所有檢測工作。

他又提到，疫情下員工工作量亦大增，部分職員更要「朝7晚7」，下班後無法趕至中心檢測，或要在假日外出檢測，影響休息。他又批評當局未有具體了解業界困難，措施是強人所難。業界不少院舍尚在考慮人手安排，他擔憂員工若在上班時間外出檢測，將難以安排替工，或影響院舍運作。

該會秘書鄭清發亦批評，港府至今尚未堵塞院舍的防疫漏洞，部分院友在社區自由走動，亦會增加院舍爆疫風險。他亦指當局要求員工檢測，是把責任推卸予前線員工。鄭續指，港府事前未有諮詢業界困難，卻以停工、罰款甚至監禁威脅前線員工就範，批評政府「霸王硬上弓」，向業界開刀。

他又提到，港府至今仍拒絕封關，反而豁免部分人士的防疫隔離，等同自製缺口，形容業界即使更努力防疫，亦會被「一鋪清袋」，批評當局在防疫上「交白卷」。