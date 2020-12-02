土地規劃緩慢　議員質疑督導小組成效

本港土地房屋供應長期短缺，有指是因為當中涉及冗長的規劃過程。發展局局長黃偉綸今日(12日)在立法會回覆議員提問時表示，加快土地改劃，關鍵是要簡化審批程序，未來會優化局方的精簡發展管制督導小組。惟有議員質疑成效，要求局方交代，同時促請政府盡快達成工程電子數碼化。

黃偉綸解釋，一項工程的完成，首先要對其技術可行性作出評估、改劃、當中或牽涉收地，處理反對意見等，安排妥當預計需時約6年，興建則需時大約4年，承認需要精簡安排，更全面的檢視及協調各部門，同時擴闊督導小組的組成及工作範圍，亦會成立「項目促進辦事處」，加快完成個案審批。

議員謝偉銓則認為，該督導小組由成立至今2年多，成效相當不足，冀局方訂立明確時間表。黃則回應指，由於規劃過程考慮點多，更牽涉不同專業，需要與不同部門溝通，並釐清不同部門要做的。

其中議員吳永嘉表示，數據顯示，約75%土地延誤工程都是改劃申請，要求政府交代延誤落成的因由，提出明確中短期計劃，同時促請政府盡快將工程程序達至電腦化，例如追蹤進度及電子方式申請圖則等 。議員何俊賢則擔心出現破壞優質農地的情況，以為「先破壞後建設」，能更容易申請改建小型住宅。

黃偉綸回應指，現時局方正積極籌劃「智方便」系統，目的是盡快達至數碼簽署等，並預計明年下半年推出。至於破壞農地，強調局方絕不容許，而城規會亦會充分考慮。