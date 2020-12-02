落鑊加罪：黎智英助手Mark Simon涉案潛逃海外　被警方通緝

黎智英助手、有多重身份的Mark Simon現身處海外，據知他涉案受查，警方調查顯示，涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款、為17間公司提供公司秘書服務的「力高顧問有限公司」，其董事正是Mark Simon，警方正全力通緝他歸案。

Mark Simon因涉嫌勾結外國勢力違反《港區國安法》，今年8月已被香港警方通緝。他是美國中情局前僱員、曾任美國海軍情報局，亦曾是壹傳媒廣告總監。事實上，他與黎智英關係密切，黎有關連的至少17間私人股份有限公司，今年3月前以壹傳媒大樓地址註冊，當中有3間與Mark Simon共同持有，另外2間則由Mark Simon任董事。

Mark Simon企圖運用旁門左道影響美國總統大選。美國全國廣播公司（NBC）今年10月報道，網上流傳一份長達64頁、有關美國民主黨總統候選人拜登的兒子亨特及其在中國生意的「情報」文件，可能涉及造假，發布者聲稱由香港《蘋果日報》委託撰寫。

香港及台灣《蘋果日報》隨即發表聲明，否認曾委託任何人撰寫任何文件。不過，壹傳媒黎智英其後在《蘋果日報》報道中表示，助手Mark Simon在事件上有參與（involve），其所使用的金錢亦由黎的私人公司提供。Mark Simon其後道歉及辭職，據了解應是辭去黎智英私人助理一職。