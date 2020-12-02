落鑊加罪：刑恐東方記者案待上訴　另4宗煽惑非法集結明年審訊

壹傳媒黎智英近年屢次被捕、官司纏身，雖然他在刑事恐嚇東方記者案獲放生，但律政司已就裁判官的脫罪裁決，向原訟庭提出上訴。而他還要面對4宗與未經批准集結相關的刑事案，將於未來半年接連接受審訊。

黎智英於2017年六四集會上，在維多利亞公園內涉嫌刑事恐嚇東方報業集團記者，揚言「我實搵人搞×你」。儘管整個過程有照片及片段攝錄作為佐證，但主審裁判官鍾明新最終「放生」黎智英，裁定其刑事恐嚇罪名不成立。律政司雖然在今年9月17日，即此案上訴限期的最後一天提出上訴，惟距今逾兩個月時間，有關上訴聆訊仍未有任何進展。

事發於2017年六四集會當晚，黎智英與民主黨創黨主席李柱銘，在維園涼亭出席完六四祈禱會後，黎智英突然怒氣沖沖地走向一名在場採訪的本報男記者，一邊用右手指着對方臉部，一邊用「×你老母×」等粗口辱罵，還出言恐嚇，說「我實搵人搞×你」、「我已經影×咗你相」等，全程有影片為證。

另外，黎智英亦涉及4宗與未經批准集結相關的刑事案，有3宗發生於2019年8月至10月期間，黎智英在3案中被控2項未經批准集結及3項參與未經批准集結罪。控罪指他分別於2019年8月18日及10月1日組織和參與未經批准集結，並於2019年8月31日參與未經批准集結。

相關案件已轉交區域法院審理，並將於明年2月至5月陸續開審，上述控罪每罪的最高刑罰為監禁5年，而區院的判刑上限為監禁7年。

此外，黎智英再涉於今年6月4日，到維園參加燭光晚會悼念六四事件31周年，因而跟李卓人及多名支聯會常委，被控煽惑他人參與未經批准集結罪。控方亦已將此案轉交區院審理，案件同押後至明年2月5日再訊。