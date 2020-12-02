「特別・愛增值」為受經濟影響僱員培訓　兩期逾9成學員完成課程　

僱員再培訓局分別於去年10月及今年7月推出第一期及第二期「特別・愛增值」計劃，為受經濟不景所影響的僱員提供綜合培訓。勞工及福利局局長羅致光回覆時表示，截止6月30日，第一期計劃共有約14000名學員入讀，91%人已完成課程。至於第二期計劃，截止10月31日，共有約6500名學員入讀，約96%人完成課程。

羅回覆議員提問時表示，「特別・愛增值」第一期計劃於6月30日截止報名，約13000名學員已完成共15844項課程。學員的津貼金額是按其實際出席課堂節數計算，並於完成每項課程後安排發放。羅指，部分學員因在課程期間成功就業、患病、家事等個人原因未有完成課程。截至10月31日，已完成課程並獲批核特別津貼的學員的平均津貼金額約為3,100港元。

再培訓局於7月1日推出經優化的第二期計劃，將於本月31日截止報名。截至10月31日，共有，約6200學員已完成共7269項課程截至10月31日，報讀部分時間制課程的學員對比全日制學員比例較高，已完成課程並獲批核特別津貼的學員的平均津貼金額約為2,000港元。

另外，因應新冠肺炎疫情的發展及配合政府的加強防疫措施，僱員再培訓局在下周一（7日）起暫停涉及直接或緊密肢體接觸的面授課程，直至另行通告。其他面授課程及網上課程會照常上課，而更多適用課程會採用面授及網上授課的混合模式進行，以增加學員在防疫期間上課的彈性。