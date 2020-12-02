陳肇始指已預留84億元採購新冠疫苗　不排除緊急立法使用

新冠肺炎疫情持續反覆，政府已預留逾84億港元採購及為市民接種疫苗。有議員在今日(2日)的立法會提質詢，香港可否使用內地已獲批准使用的疫苗，並請求中央為香港提供有關疫苗。食物及衞生局局長陳肇始回應指，港府正雙管齊下為市民採購由內地及海外研發或生產疫苗，強調將視乎需要考慮採取必要措施，包括不排除進行緊急立法，容許緊急使用任何已獲證明安全有效的疫苗。

提出口頭質詢的商界(第一)議員林健鋒稱，內地已批准緊急使用數款疫苗並已有過百萬人接種，形容內地部門「特事特辦」，詢問香港可否盡快取得有關疫苗並在香港使用。另一議員劉國勳指不少市民關心何時通關，要求希望政府交代有否與內地省市政府商討，不論香港疫情是否「清零」，如港人已接種認可疫苗均可北上內地而豁免隔離檢疫。

陳肇始表示，《施政報告》已指出中央會支持香港並確保疫苗供應，又指國際上現時有11款疫苗已進入第三階段的臨床實驗，但仍未獲監管機構正式批准於人體身上應用。她指因新冠肺炎為公共衞生緊急事故，未來會考慮優先處理及加快有關疫苗註冊申請，及不排除進行緊急立法，容許在緊急情況下使用疫苗。

至於港人接種疫苗後北上能否免去隔離檢疫，她指現時世界衞生組織未有相關科學理據及指引，會繼續留意最新發展。

陳肇始指，政府除了已參與世界衞生組織的疫苗全球獲取機制，採購供應本港35％人口的疫苗劑量外，亦會與個別疫苗製造商簽訂預先採購協議，目標是採購至少2款來自不同疫苗製造商的候選疫苗，有關劑量為全港人口的2倍。她續指，預料最快2021年中後時間才可進行大規模接種，惟相信首階段供應有限，故計劃首批疫苗會優先為醫護人員及長者等高風險群組接種，預計約有300萬人，未來亦計劃免費讓全港市民接種疫苗。

勞工界議員陸頌雄則指有報道指政府在採購疫苗上傾向「按章作業」，以國際認證作為使用疫苗的標準。他關注如內地疫苗取得國家部門認可，但在國際上卻因不同原因未取得批准，是否代表港府不會承認有關疫苗的可行性。陳肇始反駁指有關報道沒有反映事實，強調香港藥物註冊框架行之有效，是作一般性的規管制度，而新冠肺炎為公共衞生急緊事故，政府有需要時會採取必要措施。