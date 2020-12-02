螞蟻暫緩在港上市惹關注　議員質疑審批工作有錯漏

內地金融科技公司螞蟻集團原定於上月5日在香港及上海的交易所同步上市。惟上市前2日，公司所處的金融科技監管環境發生變化，宣布暫緩於香港上市。多名議員關注本港投資者的投資風險，以及質疑港交所在審批公司上市的工作有否錯漏。財經及庫務局局長許正宇表示，不會評論個別公司上市問題，但強調本港審核制度穩健，是次事件證明監管機構有能力維護金融系統穩定，有助吸引更多公司上市。

由於據報，認購螞蟻集團港股的資金中，約5000億港元為借款(俗稱孖展)，金融服務界議員張華峰批評上市公司出現風險問題，保證人卻視而不見，質疑證監有何措施保障投資者。張又指有中小型證券行，未能豁免向該公司港股的孖展認購者收取利息及費用，亦有孖展認購者須承擔利息開支。許正宇指港交所對於公司在認購期後暫緩上市有足夠經驗，將會確保公司在退還股款上公平及有序地進行。許又認為是否豁免或減收利息，都基於銀行及券商會的商業考慮，未必與公司規模有關。

保險界議員陳健波則質疑政府日後如何避免類似請況出現，保障投資者。許重申，是次事件與監管系統無關，指本港的上市申請人要符合上市地及相關司法管轄區的要求，上市委員會審視公司有否足夠的風險披露，上市後亦會繼續監管公司，確保維持公平的市場，又指會和內地的監管機構保持有效溝通。