保險代理夥4人詐騙13萬佣金及保費　明日東區法院審理

友邦保險(國際)有限公司一名前保險代理人，涉嫌於2017年6月至去年4月期間，與4名保單持有人在投保申請及保險索償中作虛假陳述，詐騙友邦保險佣金及醫療費用賠償共逾13萬港元，包括虛報保單持有人的職業、月薪、平均每月開支、累積流動資產、醫療紀錄等。各被告已獲廉署准予保釋，明日(3日)在東區裁判法院答辯。

被告伍永基(38歲)為友邦保險前保險代理人，他與技術員姚俊豪(25歲)、地勤人員姚景烜(25歲)、裝修工人葉家寶(37歲)、銷售員陳嘉宇(33歲)，一共被控共8項串謀欺詐罪名。

案情指，伍永基及姚俊豪涉嫌串謀欺詐友邦，虛報姚俊豪的職業、月薪、平均每月開支及累積流動資產，以及其右腳踝受傷。另外，伍亦涉嫌與姚景烜一同串謀虛報職業、與葉家寶一同串謀虛報職業及平均月薪，以及其在搬重物時扭傷左肩膀及右手手腕，並曾6次接受物理治療。

而陳嘉宇則被控2項串謀欺詐罪名，其中一項控罪指他與伍串涉嫌虛報陳嘉宇的職業及其右膝蓋受傷，從而誘使友邦保險向陳嘉宇支付保險賠償逾2.2萬港元。友邦保險在廉署調查案件期間提供全面協助。