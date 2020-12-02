前學民成員錢詩文否認藏噴漆　法庭下午裁決

前學民思潮成員錢詩文，被指在今年1月身懷噴漆等物品，被控一項管有物品意圖損壞財產罪，她否認控罪，案件今（2日）在西九龍法院開審。惟拘捕她的女警，就拘捕過程的證供前後不一，她聲稱帶被告返警署前一直保管着證物，這說法卻又和新聞片段不符；她更要在主控官「提醒」下，才記起曾在被告背囊中檢獲防毒面具。法庭裁定案件表證成立，被告不自辯，裁判官會在下午裁決。

25歲被告錢詩文，控罪書上報稱是文員，辯方早前透露她任職西洋書法導師。她被控於2020年1月19日，在花園街19號地下外，無合法辯解而管有一罐噴漆。

女警史穎姍畢業於毅進，2014年加入警隊。她供稱，事發當晚10時許，她乘警車前往旺角一帶巡邏，期間見到包括被告在內、超過10名穿黑衫黑褲人士聚集於花園街19號地下對開，他們見警車駛至便四散，她隨即落下追截，約一分鐘後截獲身穿黑風褸黑長褲、戴口罩及孭着背囊的被告。

史續稱，當時在被告背囊內搜出眼罩、面巾、手套及涉案的噴漆，她及後亦多番向主控官及裁判官確認，當時只檢獲上述4種物品。惟未幾主控官卻突然取出一個防毒面罩，並問史曾否見過，辯方律師隨即提出反對。主控收回面具後，再問史當時被告的背囊是否還有其他物品，此時史便記起，當時還搜出一個防毒面具。

惟史及後在裁判官提問下，就案發經過又提出另一個版本，說當時在花園街19號地下見到的10多人，其實並不包括被告，被告當時是和另外10多人聚集在豉油街對開，及後逃跑至花園街19號地下外被截停。

就着處理證物方面，史聲稱拘捕被告後，一直保管着被告的背囊及涉案噴漆，直至到達警署才交給同僚。不過，據新聞片段顯示，史將被告帶上警車期間，雙手或身上均沒有背囊，史承認「睇相睇片見唔到」，但強調一直由她保管着證物，至於確實的保管方法，則因事隔太久「唔記得」。

史在接受盤問下，承認第一次錄口供時沒有提到被告「逃跑」，解釋是因為「印象深刻所以唔寫」。被問及為何在第二次補錄口供中，又寫上「逃跑」兩字時，史就說是要補寫遺漏了的東西，否認捏造口供或「大話冚大話」。

她並承認，從當時所寫的筆記及照片可見，事發時被告身穿的外套是灰色而非黑色，她解釋自己記錯，並否認辯方指她「直覺拉親都係黑衣人」。